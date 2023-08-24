Putin: Evgeny Prigojin kaderi zor ama yetenekli bir insandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan ilhak edilen Donetsk’in sözde lideri Denis Pushilin ile bölgedeki duruma dair yaptığı toplantıda, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin hakkında ilk kez konuştu. Prigojin ve uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Putin, “Yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerimi iletiyorum. Prigojin’i 90’lı yılların başından beri tanıyorum, kaderi zor ama yetenekli bir iş insanıydı. Hayatında ciddi hataları vardı. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında ve özellikle Afrika’da çalıştı ve önemli başarılar elde etti” dedi.



Prigojin’in kazadan hemen önce Afrika’dan döndüğünü belirten Putin, “Bildiğim kadarıyla dün Afrika’dan dönerek yetkililerle görüşmeler yaptı” dedi.



Rus paralı asker grubu Wagner ile ilgili de konuşan Putin, “İlk bilgiler Wagner şirketinin personelinin orada (Tver Bölgesi’ndeki uçak kazasında) olduğunu gösteriyor. Bu kişilerin ortak yaşamımıza önemli katkıları olduğunu belirtmek isterim. Wagner, Ukrayna’daki Neo Nazizmle mücadeleye önemli katkı sağladı” ifadelerini kullandı. Putin ayrıca Rusya Soruşturma Komitesi'nin kazayla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyledi.

Dün Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düşen uçakta, Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin de dahil toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.