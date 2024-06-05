Putin'den Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere gözdağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda, uluslararası haber ajanslarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Putin toplantıda yaptığı konuşmada "Rusya, Ukrayna’ya silah sağlayan ülkelerin hassas hedeflerini vuracak bölgelere uzun menzilli silah gönderme hakkına sahip" dedi.

Putin Gazze'deki soykırımlma ilgili olarak ise "Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor." ifadelerini kullandı.