Putin, Grönland’ın fiyatını hesapladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıda, Grönland’ın statüsü ve değeri üzerine değerlendirmede bulunarak, Rusya’nın 19. yüzyıldaki Alaska satışını referans gösterdi.

Grönland’daki gelişmelerin Rusya’yı doğrudan ilgilendirmediğini belirten Putin, buna karşın bölgenin yüz ölçümü ve olası değeri üzerinden tarihi bir kıyaslama yaptı. 1867 yılında ABD ile yaşanan süreci hatırlatan Putin, "Grönland’da ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Ancak 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri ile benzer sorunları çözme konusunda bir deneyimimiz var," ifadelerini kullandı.

Putin "Yanılmıyorsam, Alaska'nın alanı yaklaşık 1.717.000 kilometrekare civarında, belki biraz daha fazla. Ve Amerika Birleşik Devletleri Alaska'yı bizden 7,2 milyon Amerikan dolarına satın aldı. Bugünkü fiyatlarla ve tüm bu on yıllar boyunca enflasyonu da hesaba katarsak, bu miktar yaklaşık 158 milyon dolar olurdu. Grönland'ın alanı biraz daha büyük; yaklaşık 2.166.000 kilometrekare, belki biraz daha fazla. Bu da yaklaşık 450.000 kilometrekarelik bir fark anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsak, Grönland'ın fiyatı yaklaşık 200 ila 250 milyon dolar civarında olacaktır.” ifadelerini kullandı.