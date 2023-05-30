Putin: İHA saldırısı bir terör eylemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya yapılan İHA saldırısı ile ilgili açıklama yaptı.

Putin, yapılan saldırının "terör eylemi" olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığından saldırı hakkında sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "Kiev rejimi bu sabah Moskova'daki nesnelere İHA'larla terör saldırısı yaptı." ifadeleri kullanılmıştı.

Saldırıya 8 uçak tipi İHA'nın katıldığı kaydedilen açıklamada, tüm İHA'ların vurulduğu bildirildi. 3 İHA'nın elektronik harp araçlarıyla hedeflerinden saptırıldığı ve kontrolünü kaybettiği aktarılan açıklamada, "Moskova bölgesinde de Pantsir-S hava savunma füze sistemiyle 5 İHA vuruldu." denildi.