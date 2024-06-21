Putin ile Kim anlaşma imzaladı, Güney Kore Rus büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl sonra ilk kez ziyaret ettiği Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong-Un ile çarşamba günü Pyongyang'da bir araya geldi.

Ziyarette iki lider "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nı imzaladı.

Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev’i bakanlığa çağırdı, ülkesinin Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı iletti. Kim, Büyükelçi Zinoviev'e Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik askeri desteğinin Güney Kore'nin güvenliğine zarar verdiğini ve kaçınılmaz olarak Seul ile Moskova arasındaki ilişkiler üzerinde "olumsuz bir etki" oluşturacağını söyledi. Kim, Rusya'yı sorumlu davranmaya davet etti.

Rusya'nın Seul Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Zinoviev ise görüşmede, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını söyledi.

"Ukrayna'ya silah sağlamama konusundaki tutumumuzu gözden geçireceğiz"

Öte yandan Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan anlaşma, Güney Kore yönetiminin tepkisini çekmişti. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chang Ho-jin dün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Seul'ün şimdiye kadar Ukrayna'ya silah sağlamama konusundaki tutumunu yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise resmi ziyaret çerçevesinde bulunduğu Vietnam’da yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sağlamasının "çok büyük bir hata" olacağı uyarısında bulunmuştu.

"Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Mevkidaşı ile görüşmesi sonrası Putin, açıklamasında, stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Rusya'nın, Kuzey Kore ile "askeri ve teknik iş birliğinin geliştirilmesini göz ardı etmediğini" bildirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasıyla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasının taahhüt edildiği belirtiliyor. (İHA-AA)