Putin ile Trump'ın temsilcisi masaya oturdu, kritik zirveden sürpriz tahliye kararı çıktı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile St Petersburg'daki tarihi Tsarskoye Selo Sarayı'nda kritik bir zirve gerçekleştirdi. Oslo'da Avrupalı müttefiklerle yapılan temasların ardından Rusya'ya geçen Witkoff ile Putin arasındaki görüşmede, Ukrayna'da çatışmaları sonlandırmaya yönelik yeni barış planı masaya yatırıldı. Müzakerelerin hemen ardından, 2022 yılından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan 74 yaşındaki ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın serbest bırakılarak ülkesine gönderilmesi, diplomatik kanallarda sürpriz bir insani yumuşama adımı olarak değerlendirildi.

Müzakere Masasında Yeni Öneriler

Steve Witkoff, Kuzey Avrupa temaslarının ardından geldiği St Petersburg'da Vladimir Putin ile saatler süren bir toplantı yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede Ukrayna'da çatışmaların durdurulması, taraflara sunulacak güvenlik garantileri ve olası bir ateşkesin şartlarını içeren kapsamlı öneriler detaylandırıldı. Kremlin yetkilileri ile Amerikan heyeti arasındaki temasların, ilerleyen günlerde doğrudan veya dolaylı kanallar üzerinden sürdürülmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Serbest Bırakılan ABD Vatandaşının Durumu

Zirve sırasında gerçekleşen en somut gelişme, Stephen Hubbard'ın tahliyesi oldu. 2022 yılında Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde paralı askerlik yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve Rusya'da cezaevinde tutulan 74 yaşındaki ABD vatandaşı, yapılan görüşmelerin hemen ardından serbest bırakıldı. Hubbard'ın St Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı üzerinden ABD yetkililerine teslim edildiği ve uçakla ülkesine doğru yola çıktığı bildirildi.

Stephen Hubbard Kimdir ve Nasıl Tutuklandı?

Michigan kökenli 74 yaşındaki Stephen Hubbard, uzun yıllardır Ukrayna'da yaşayan ve kısıtlı emekli maaşıyla geçinen bir ABD vatandaşıydı. Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı askeri hareketliliğin ardından Mayıs 2022'de İzyum kentinde Rus güçleri tarafından gözaltına alındı. Moskova yönetimi, Hubbard'ı Ukrayna tarafında paralı asker olarak savaşmakla suçladı. Ekim 2024'te bir Moskova mahkemesi tarafından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Hubbard, Mordovia bölgesindeki bir cezaevinde tutuluyordu.

Taraflardan Karşılıklı Mesajlar

Toplantının ardından yapılan değerlendirmelerde Witkoff, insani alanda atılan bu adımdan memnuniyet duyduklarını dile getirerek diplomasinin işlediğine dikkat çekti. Kremlin kanadından yapılan açıklamalarda ise diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine değinilerek, güvenlik konularında gerçekçi yaklaşımlar sergilendiği sürece müzakerelere devam edileceği mesajı verildi.