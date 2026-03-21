Putin, İran, Tacikistan, Azerbaycan ve Türk cumhuriyetlerinin liderlerinin Nevruz Bayramı'nı kutladı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, tebrik mesajları göndererek, İran, Tacikistan ve Türk cumhuriyetlerinin liderlerinin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Tebrik mesajları, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan cumhurbaşkanlarına gönderildi.

Putin mesajında, söz konusu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle ikili ilişkilerin yüksek seviyede olduğu ve çok yönlü işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini belirtti.

İran'a tebrik mesajı

Başkan Putin ayrıca, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da Nevruz Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Vladimir Putin, mesajında, "İran halkına zorlukların üstesinden gelmesi için güç dileyerek, Moskova'nın bu zor süreçte Tahran'ın sadık dostu ve güvenilir ortağı olduğunu" vurguladı.