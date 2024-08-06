'Putin İran'ı uyardı' iddiası: Ölçülü olmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, İran dini lideri Hamaney’e Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye suikastından dolayı İsrail’e verilecek yanıtın "ölçülü" olması gerektiğine ilişkin uyarıda bulunduğu iddia edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e İsrail mesajı ilettiği iddia edildi.
İngiliz haber ajansı Reuters, adı açıklanmayan iki üst düzey İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’nun Tahran’da İranlı yetkililerle görüşmesinde Putin’in, İran dini lideri Hamaney’e mesaj ilettiğini yazdı. İranlı kaynaklara göre, Putin, Hamaney’e, İran’ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesine karşı İsrail’e verilecek yanıtın “ölçülü” olması gerektiğine ve sivil can kayıplarından kaçılmasına ilişkin uyarıda bulundu.
Adı açıklanmayan İranlı kaynaklar, Şoygu’nun ziyaretinin Moskova’nın Tahran yönetimine “sükunet” çağrısında bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini iddia ederken, İranlı yetkililer ve Şoygu tarafından gerçekleştirilen görüşmelere dair açıklama yapmadı.