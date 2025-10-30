  1. Ekonomim
Ekonomik büyümenin, önemli ulaşım ve ticaret yollarının kesiştiği Avrasya’da yoğunlaştığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor.” dedi.

Putin: İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in bu yıl 18’incisi düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu katılımcılarına yönelik hazırlanan mesajına yer verildi.

Putin’den Verona Avrasya Ekonomi Forumu’na övgü

Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nun geçen yıllar içerisinde siyasetçiler, girişimler, bilim insanları ve uzmanların katıldığı önemli bir etkinliğe dönüştüğüne işaret eden Putin, “Forum kapsamında düzenlenen toplantılar, küresel ekonomideki acil sorunların derinlemesine tartışılmasına olanak tanıyor ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunuyor.” ifadesini kullandı.

Putin, forumdaki çalışmaların, çok kutuplu dünya düzenine geçiş sürecinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Ekonomik büyümenin ana merkezleri ve önemli ulaşım ve ticaret yolları Avrasya'da yoğunlaşmıştır. İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor.” ifadelerine yer verdi.

Forumun bu yılki teması “Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji” konusunun önemine işaret eden Putin, forumda enerji, dijital ekonomi, yatırım, bilimsel ve teknolojik inovasyon, ulaşım ve lojistik alanlarında işbirliğinin genişletilmesinin ele alınacağına dikkati çekti.

Çırağan Sarayı'nda başlayan ve yarın da devam edecek forum, İtalyan sivil toplum kuruluşu Associazione Conoscere Eurasia tarafından organize ediliyor.

Forum bu yıl "New Energy for New Economic Realities" (Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji) teması altında, "The Art of Innovation" (Yeniliğin Sanatı) sloganını taşıyor.

