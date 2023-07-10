Putin, isyan sonrası Wagner ile görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da Wagner paralı asker grubunun kısa süreli isyanından sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Wagner lideri Evgeny Prigojin'in görüştüğünü duyurdu.

Peskov, Putin ve Prigojin'in 23 Haziran'da başlayan ve 1 gün süren isyandan sonra 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin ile Prigojin arasındaki görüşmenin Rusya için savaşmaya devam edeceklerini açıklayan Wagner birlik komutanlarının da katıldığı 35 kişilik bir grupla 3 saat süren bir toplantı kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Peskov, Prigojin'in şu anda nerede olduğu hakkında bilgi vermedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 27 Haziran'da Prigojin'in Belarus'ta olduğunu ancak 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada artık Belarus'ta değil Rusya'da olduğunu söylemişti.

BND iddiası

Alman Dış İstihbarat Teşkilatının (BND), Wagner grubunun Moskova yönetimine isyanına ilişkin bir hafta öncesinden haberdar olduğu ileri sürüldü.

Alman WDR ve NDR televizyon kanallarının özel haberinde, BND'nin ayaklanmadan haberdar olduğu ve Wagner grubunun Kremlin'e karşı olası bir ayaklanmasına dair bir hafta öncesinden "belirsiz bir işarete" sahip olduğu vurgulandı.

BND'nin müttefik ülke istihbaratlarıyla temas kurduğu ve bilgiyi kesin teyit ettiremediği için Başbakan Olaf Scholz'u bu konuda hızlıca bilgilendirilmediği kaydedildi.

Haberde, BND'nin olaylarla ilgili ilk uyarısını Alman hükümetine, Wagner askerlerinin Rus askeri tesislerini ve Rostov kentini işgal etmesinden önceki akşam verdiği ifade edildi.

Ayrıca Alman istihbaratının Wagner lideri Yevgeny Prigojin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasındaki arabuluculuk görüşmelerini dinlediği iddia edildi.

Alman basınındaki haberlerde, BND, hükümeti geç bilgilendirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in, 24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek “isyancı liderin” Belarus'a gideceğini bildirmişti. (İHA-AA)