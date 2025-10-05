Putin, Kiev'e Tomahawk füzelerinin verilmesi halinde ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi

  1. Ekonomim
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzesi vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirterek, "Durum sadece bize bağlı değil" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna'ya "Tomahawk" seyir füzeleri vermesi halinde ikili ilişkilerin bozulacağını belirterek, "Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil" dedi.

Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Putin, "Bu, ilişkilerimizin ve ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin bozulmasına yol açacak. Ne düşünüyorsam onu ​​söylüyorum. Durumun ne yönde ilerleyeceği sadece bize ve bana bağlı değil" ifadelerini kullandı.

Tomahawk'ın Ukrayna'ya verilmesi ihtimali

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Ekim'de Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün ana oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesi durumunda bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini ancak Tomahawk'ın Amerikan askerlerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

