Putin, 'Kuzey Kore ile ilişkiler benzeri görülmemiş seviyeye ulaştı' dedi, Trump Kim Jong Un ile fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderli Kim Jong Un ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan bakışa rağmen, gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Kim Jong Un ve ben çok iyi geçiniyoruz" dedi.

Trump, Kuzey Kore’ye ayak basan ilk ABD Başkanı olmuştu

Trump, Haziran 2019’da Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirerek, Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede Kuzey Koreli liderle bir araya gelmişti. Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD lideri olmuştu.

Putin, "İlişkiler kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştı" demişti

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ülkesinin ulusal bayramı Kurtuluş Günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu bayramın Kuzey Kore’nin "Japon sömürge yönetiminden kurtarılması için birlikte mücadele eden Koreli vatanseverler ile Kızıl Ordu askerlerinin cesaret ve direncinin simgesi" olduğunu ifade etti.

Bu dönemde, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesine temel oluşturan savaş kardeşliği ve karşılıklı yardımlaşma geleneklerinin oluştuğunu vurgulayan Putin, “Bugün Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkiler, kapsamlı stratejik ortaklık bakımından benzeri görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştı. Devletlerimiz her alanda aktif şekilde işbirliği yapıyor, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla çabalarını koordine ediyor" ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin, iki ülke halklarının yararına ve daha adil, gerçek demokratik bir dünya düzeninin kurulması için ikili ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı ortak çalışmaları sürdüreceklerine inandığını ifade etti.