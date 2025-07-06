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Putin: Liberal artık hükmünü yitiriyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, liberal küreselleşme modelinin hükmünü yitirdiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Putin: Liberal artık hükmünü yitiriyor!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’ne video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu.

Tek kutuplu dünya düzeninin, yalnızca en zengin ülkelere hizmet ettiğine işaret eden Putin, “Bu artık geçmişte kalıyor ve yerini daha adil çok kutuplu bir dünya alıyor.” diye konuştu.

Putin, ticari faaliyetlerdeki merkezlerin gelişen ülkelere kaydığını belirterek, “Küresel ekonomik düzendeki değişim ivme kazanmaya devam ediyor. Liberal küreselleşme modeli artık hükmünü yitiriyor.” dedi.

Putin, BRICS nezdinde yapılan ticarette ulusal para birimlerinin payının arttığını anlatarak, “Rusya'nın geçen yıl diğer BRICS ülkeleriyle yaptığı ödemelerinde ulusal para birimimiz ruble ve dost ülkelerin para birimlerinin payı yüzde 90 seviyesinde gerçekleşti.” ifadesini kullandı.

BRICS ülkelerinin küresel ticarette yüzde 40 paya sahip olduğuna işaret eden Putin, birlik ülkelerinin ekonomik büyüklüğünün de toplam 77 trilyon dolara ulaştığına dikkati çekti.

Putin, BRICS’in ekonomik büyüklük bakımından G7’yi geride bıraktığını kaydetti.

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