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Putin, Moskova'da Mahmud Abbas ile görüştü: ‘Filistin'deki insani felaketi acı ve endişe ile takip ediyoruz’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’d Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas’la görüştü. Görüşmede Putin, "Orta Doğu'da, Filistin'de yaşananlar kesinlikle bizim dikkatimizden kaçmıyor. Elbette Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük bir acı ve endişeyle izliyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Putin, Moskova'da Mahmud Abbas ile görüştü: ‘Filistin'deki insani felaketi acı ve endişe ile takip ediyoruz’
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin lideri Abbas arasında görüşme başladı. Görüşmede, ikili işbirliğinin yanı sıra, Filistin-İsrail geriliminin tırmanması ve Gazze Şeridi’nde yaşanan eşsiz insani felaket bağlamında Ortadoğu’daki durumun ele alınacağı bildirildi.

‘Filistin'deki insani felaketi acı ve endişe ile takip ediyoruz’

Rusya lideri Putin görüşmenin başında Abbas’ı Moskova’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra, “Rusya'nın bugün ne yazık ki çıkarlarını savunmak, halkını elinde silahlarla korumak zorunda olduğu herkes tarafından biliniyor, ancak Orta Doğu'da, Filistin'de yaşananlar kesinlikle bizim dikkatimizden kaçmıyor” diye kaydetti.

"Büyük bir acı ve endişeyle izliyoruz"

“Elbette Filistin'de yaşanan insani felaketi büyük bir acı ve endişeyle izliyoruz. Filistin halkını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye Putin, Rusya’nın bölgeye yaklaşık 700 ton insani yardım malzemesi gönderdiğini anımsatarak, “Filistin halkını desteklemek için her fırsatı değerlendirmek üzere elimizden geleni yapıyoruz” ifadesini kullandı.

“Her şeyden önce sivil kayıplar konusunda endişeliyiz” diyen Rus lider, “BM'ye göre bu sayı şimdiden 40 bin kişiye ulaşmış durumda ve bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor” diye ekledi.

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