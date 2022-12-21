Putin: NATO, askeri olanaklarını bize karşı kullanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı Genel Kurulu'nda Rus ordu mensuplarına seslendi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da yer aldığı toplantıda üst kademeden ordu mensuplarına seslenen Putin, sözlerine NATO'yu eleştirerek başladı. Putin konuşmasında, "Özel bir askeri operasyon devam ediyor ve bugün muharebe operasyonlarında kazanılan deneyimi dikkate alarak kilit noktaları ele alacağız. Öncelikle şu anda cephede veya personel eğitim merkezlerinde bulunan asker ve subaylarımıza en içten şükranlarımı iletmek istiyorum. Hepsi de askerlik görevini canlarını riske atarak yerine getiriyor. Başlıca NATO ülkelerinin neredeyse hepsinin askeri potansiyeli ile olanaklarının bugün aktif bir biçimde Rusya’ya karşı kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Buna karşın (Ukrayna’daki) askerlerimiz, subaylarımız ve komutanlarımız Rusya için cesaretle ve kararlılıkla savaşıyorlar. Bu görevler, yeni bölgeler (Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya) de dahil olmak üzere Rusya'nın her bölgesinde halkın güvenliği için yerine getirilecek. Özel askeri operasyon sırasında bize karşı kullanılan NATO güçleriyle ilişkili tüm bilgiler malumumuz. Bu bilgilerin hepsi elinizde ve bunların hepsi çok iyi analiz edilip birliklerimizin savaşma potansiyelinin yükseltilmesi adına kullanılmalı. Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe kabiliyetleri her geçen gün sürekli olarak artıyor ve bu süreci mutlaka hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın her bölgesinde İHA'lar kullanılmalı"

Ukrayna'daki savaş sürecinde insansız hava araçlarının (İHA) öneminin ortaya çıktığını belirten Putin, "Özel askeri harekat bölgeleri deneyimleri, İHA kullanımının neredeyse her yerde yaygınlaştığını, bunların muharebe birliklerinde, cephelerde, birlik ve taburlarda bulunması gerektiği ortaya çıktı. Yakın gelecekte her asker İHA'lar üzerinden iletilen bilgilere sahip olmalı. Bunun için bu araçların birbirine entegre olması, tek bir istihbarat ağına entegre edilmesi, karargah ve komuta merkezleri ile iletişimleri sağlanmalı. Hedef mümkün olan en kısa sürede tespit edilmeli ve gerçek zamanlı olarak saldırı bilgileri iletilmeli. Teknik bu yakın zamanda uygulanabilir. Benzersiz sualtı insansız araçları geliştirme konusunda iyi bir deneyime sahibiz. Sektörün yapay zeka unsurları da dahil olmak üzere en yüksek performans özelliklerine sahip çok çeşitli hava ve kara insansız araçları oluşturmak için tüm yeteneklere sahip olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni silahlar devreye giriyor

Rusya'nın geliştirdiği nükleer silahların yakında devreye gireceğini belirten Putin, "Önümüzdeki ocak ayının başında Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorshkov fırkateyninde dünyada eşi benzeri olmayan Zirkon deniz tabanlı hipersonik füze sistemleri hizmete girecek. Stratejik Nükleer Kuvvetlerdeki modern silahların seviyesi yüzde 91'i aştı. Stratejik Füze Kuvvetleri birliklerinin Avangard modern füze sistemleriyle donatılmasına devam ediliyor. Yakın gelecekte kıtalararası balistik füzeler 'Sarmat', ilk kez muharebe görevine alınacak. Nükleer üçlünün muharebe koşullarına hazır olmasına ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve dünyadaki genel güç dengesini korumanın garantisi budur." dedi.

"Ukrayna ile kardeşlik ilişkisi için her şeyi yaptık"

Ukrayna ile yaşanan savaştan önce Kiev ile iyi ilişkiler kurmak için ellerinden geleni yaptıklarını savunan Putin, "Yıllardır Ukrayna ile yeni jeopolitik koşullarda ilişkiler kurmaya çalıştık. Yeni dünyada sadece iyi ilişkiler değil, kardeşlik ilişkileri de kurmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Krediler verdik, yıllarca enerji tedariki sağladık. Ancak hiçbir şey işe yaramadı. Şu anda stratejimizin doğru olduğundan şüphemiz yok. Kendimiz için belirlediğimiz amaçlara ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok." şeklinde konuştu.