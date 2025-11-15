  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin, Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü
Putin, Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu telefonda ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi yaptı.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması bağlamındaki gelişmeler ve İran'ın nükleer programıyla ilgili durum hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Putin ile Netanyahu görüşmede ayrıca, Suriye'de istikrarın sağlanmasıyla ilgili konuları istişare etti.

 

