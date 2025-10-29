Putin nükleer fırlatma sistemi olan "Poseidon"u tanıttı: Benzeri yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer fırlatma sistemine sahip “Poseidon” insansız denizaltı aracının test edildiğini belirterek, aracın hızı ve derinlik kabiliyeti bakımından dünyada eşi bulunmadığını söyledi. Putin, “Hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil.” ifadelerini kullandı.

Putin’den yeni silah sistemlerine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’da bir askeri hastaneyi ziyaretinde yaptığı açıklamada ülkesinin geliştirdiği yeni silah teknolojileri hakkında bilgi verdi. Putin, kısa süre önce denemesi yapılan sınırsız menzilli “Burevestnik” seyir füzesinin tartışmasız avantajlara sahip olduğunu vurguladı. Füzenin güç bakımından bir nükleer denizaltının reaktörüne benzediğini belirten Putin, bu reaktörün ondan bin kat daha küçük olduğuna dikkat çekti.

Saniyeler içinde devreye giren reaktör

Putin, Burevestnik füzesinde kullanılan reaktör teknolojisine değinerek, “En önemlisi, geleneksel reaktör saatler, günler veya haftalar içinde devreye girerken bu nükleer reaktör dakikalar ve saniyeler içinde devreye giriyor.” dedi.

Burevestnik teknolojisi farklı alanlarda kullanılacak

Putin, Burevestnik füzesinde kullanılan nükleer teknolojinin ulusal ekonomiyle birlikte Arktik bölgesindeki enerji tedarik sorunlarının çözümünde ve Ay programında değerlendirileceğini ifade etti. Füzenin elektronik sistemlerinin halihazırda uzay programlarında yer aldığını belirten Putin, bu gelişmelerin bilimde ve gelecekte ulusal ekonomi için önemli bir atılımın habercisi olduğunu dile getirdi.

Poseidon, Sarmat’tan daha güçlü

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün yapılan denemede nükleer fırlatma sistemine sahip “Poseidon” isimli insansız denizaltı aracının test edildiğini açıkladı. Putin, “Onu ilk kez sadece başlatıcı motoruyla taşıyıcı denizaltıdan fırlatmakla kalmadık, aynı zamanda üzerinde bulunan nükleer güç ünitesini de çalıştırmayı başardık. Araç, bu üniteyle belirli bir süre görev yaptı. Bu gerçekten büyük bir başarı.” şeklinde konuştu.

Savunma sistemlerinin durduramayacağı silah

Putin, Poseidon’un gücünün Rusya’nın en gelişmiş kıtalararası balistik füzesi Sarmat’tan bile üstün olduğunu belirtti. Dünyada Sarmat düzeyinde bir silahın henüz bulunmadığını hatırlatan Putin, söz konusu füzenin Rusya’da da henüz tam olarak göreve başlamadığını, ancak yakında tamamen hizmete gireceğini bildirdi.

Putin, “Fakat Poseidon, gücü açısından yeterince Sarmat’ı geride bırakıyor. Aynı zamanda hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistem yok ve yakın bir gelecekte ortaya çıkması da pek olası değil. Ayrıca bunun önünü kesebilecek veya engelleyebilecek herhangi bir savunma yöntemi de mevcut değil.” ifadelerini kullandı.