Putin, Paşinyan ile görüştü: Ermenistan'ın AEB ve AB süreci ele alındı

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi, Ermenistan tarafının talebi üzerine gerçekleşti.

Putin görüşmede, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında, Ermenistan’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği yönündeki adımlarıyla ilgili kabul edilen ortak açıklamaya bağlı kaldığını teyit etti.

Görüşmede, Ermenistan’ın AB'ye katılması veya AEB’de kalması konusunda en kısa sürede referandumun düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

AEB liderleri ortak açıklama kabul etmişti

Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 29 Mayıs’ta düzenlenen AEB Yüksek Ekonomik Konseyi toplantısında, Ermenistan’ın AB üyeliğine yönelik yaklaşımıyla ilgili ortak açıklama kabul etmişti.

Açıklamada, Ermenistan’ın AB’ye katılmasına yönelik hazırlığının, AEB üye ülkelerinin ekonomik güvenliğine tehdit oluşturduğu ve bunun ortadan kaldırılması, Ermenistan’da bu konuda referandumun yapılması gerektiği belirtilmişti.