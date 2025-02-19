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Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya ve ABD anlaşma sağladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda anlaştı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya ve ABD anlaşma sağladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Riyad’da gerçekleştirilen ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirvede olumlu bir atmosferin hâkim olduğunu belirten Putin, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinde önemli bir adım atıldığını duyurdu. Görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini söyleyen Putin, enerji piyasaları, ekonomi ve uzay gibi konuların müzakere edildiğini açıkladı. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere hiçbir zaman kapıyı kapatmadığını belirterek, “Görüşmeleri durduran ve yasaklayan biz değiliz” dedi.

"Mutabakata varıldı"

Putin, “Görüşmeler dostane bir ortamda geçti. Rusya ve ABD, diplomatik misyonların yeniden faaliyete geçmesi konusunda mutabakata vardı” ifadelerini kullandı. Bunun yanısıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Rusya ile ABD arasındaki güven artırılmadan Ukrayna krizinin çözülmesi mümkün değil" dedi.

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