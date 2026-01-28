Putin-Şara görüşmesi Kremlin'de başladı

Kremlin, Putin ile Şara'nın, görüşmede Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını ele alacağını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‍liderlerin ekonomik ‍iş birliğini ‍ve Orta Doğu'daki durumu ‍da değerlendireceğini söyledi.

Putin: Suriye'nin bütünlüğünü destekliyorum

Görüşme öncesi Kremlin'den yapılan açıklamada, masadaki başlıklar arasında Suriye'deki Rus askerlerinin de olacağı belirtilmişti.

Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya, Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için Suriye hükümetinin sarf ettiği tüm çabaları destekliyor" dedi. Putin ayrıca, Şara'yı "Fırat'ın doğusunun Suriye'ye yeniden entegrasyonu" nedeniyle tebrik etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Rusya, Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasında önemli bir rol oynuyor."

"Rusya-Suriye ilişkilerinin yeniden canlanması için son dönemde birçok şey yapıldı."

"Rusya, Suriye'nin yeniden inşasına yönelik ortak çalışmalarda yer almaya hazır."

"Rusya ve Suriye sanayi, spor ve tıp alanlarında önemli faaliyetler planlıyor."

15 Ekim'de bir araya gelmişlerdi

Putin ile Şara daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda devrilmesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.