Putin sonrası Rusya için 7 muhtemel kişi: Koltuğu kim devralabilir?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, parlamenter seçimlerde Birleşik Rusya partisinin Duma'da çoğunluğu elde etmesiyle iktidarını pekiştirmesi bekleniyor. Ukrayna'daki savaşın ve ağır kayıpların gölgesinde Putin'in yönetim kontrolü gücünü korurken, kararların tek merkezde toplandığı mevcut siyasi yapı açık bir halefin öne çıkmasını engelliyor. Ancak güvenlik servisleri, ordu ve iş çevrelerini temsil eden güç grupları içinde gelecekte kilit rol oynayabilecek yedi isim dikkat çekiyor.

Anayasal ilk aday ve eski koruma: Mişustin ile Dyumin

Rusya Anayasası'na göre ilk resmi halef konumunda Başbakan Mihail Mişustin yer alıyor. 2020'de teknokrat ve düşük riskli bir tercih olarak göreve getirilen Mişustin, süreç içerisinde ekonomideki yetkilerini genişleterek askeri tedarik konseyinin başına geçti. Bir diğer kritik isim ise eski Putin koruması olan Kremlin Yardımcısı Aleksey Dyumin. Askeri istihbarat GRU’da başkan yardımcılığı yapan, Özel Operasyon Kuvvetleri’ne komuta eden ve Kırım’ın ilhak sürecini yöneten Dyumin, savunma sanayisini denetleyen kilit bir aktör olarak öne çıkıyor.

Güçlü ailelerin ikinci kuşağı: Patruşev ve Kovalçuk

Kelimelerin efendisi sayılan elit ailelerin çocukları da üst düzey görevlerde konumlanıyor. Eski FSB Başkanı Nikolay Patruşev’in oğlu olan Başbakan Yardımcısı Dmitri Patruşev, babasının desteğiyle kabinedeki etkisini artırdı. Putin'in yakın dostu ve oligark Yuriy Kovalçuk’un oğlu olan Sayıştay Başkanı Boris Kovalçuk ise dev enerji şirketlerinin yönetimi yerine atandığı Sayıştay Başkanlığı göreviyle bürokrasideki yerini sağlamlaştırdı.

Savaş ekonomisi ve yerel yönetim gücü: Manturov ile Sobyanin

Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, 2022'den itibaren silah sanayisini denetleyerek güvenlik eliti arasındaki konumunu güçlendirdi. Manturov'un gelecekteki etkisi savaş ekonomisinin seyrine bağlı görülüyor. Moskova'yı 2010'dan beri yöneten Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise kentin teknolojik dönüşümünün mimarı olarak tanımlanıyor. Güvenlik bürokrasisinden ziyade iş çevrelerine yakınlığıyla bilinen Sobyanin, güçlü bir idari alternatif olarak kabul ediliyor.

Kremlin'in mimarı ve yeni kadroların banisi: Sergey Kiriyenko

Kremlin’in iç politika sorumlusu Sergey Kiriyenko, 1998'de Rusya'nın en genç başbakanı olarak görev yapmış ve geçmişte Putin’i FSB’nin başına getiren süreçte yer almıştı. Anayasa referandumu ve ilhak edilen Ukrayna topraklarının yönetiminden sorumlu olan Kiriyenko, “Kahramanların Zamanı” adlı programla savaş gazilerini kamu hizmetine hazırlayarak bürokrasi içerisinde kendisine bağlı yeni bir kadro tabanı oluşturuyor.