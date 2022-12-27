Putin, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satışını yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Putin’den Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına karşı yaptırım kararı geldi. Rusya Lideri Putin, Avrupalı ülkelere tavan fiyat kararnamesi ile karşılık verdi.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre, tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı. Kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat yapılmayacak. 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının yalnızca Putin’in özel izniyle gerçekleştirebileceği belirtildi.

Petrol ürünleri sevkiyatına yönelik yasak Rus hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Aralık’ta yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti.