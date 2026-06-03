Putin, TotalEnergies’in Arktik LNG 2 payının satışına izin verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransız enerji şirketi TotalEnergies’in Arktik LNG 2 projesindeki yüzde 10 payının Novatek şirketinin iştiraki Nordline tarafından satın alınmasına izin verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararname ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
Buna göre, Nordline, TotalEnergies’e ait Arktik LNG 2’deki yüzde 10 payı satın alabilecek.
Nordline, Rusya’nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek tarafından geçen ay kurulmuştu.
Novatek’in yürüttüğü Arktik LNG 2, Rusya’nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz projeleri arasında yer alıyor.
Projede Novatek yüzde 60, TotalEnergies yüzde 10, Çinli CNPC yüzde 10, CNOOC yüzde 10 ve Japan Arctic LNG konsorsiyumu yüzde 10 paya sahip bulunuyordu.
ABD Hazine Bakanlığı, Arktik LNG 2 projesini Kasım 2023’te yaptırım listesine almıştı.