Putin-Trump görüşmesine hava güvenliği kararı! Alaska'da hava sahası kapatılacak

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna meselesi ve ikili ilişkileri görüşmek üzere 15 Ağustos’ta bir araya gelmeyi planlayan Putin, uzun yıllardan sonra ABD’ye ilk kez gidecek. 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York’a giden Putin’in bu ziyareti, son ABD ziyareti olarak kabul ediliyor.

Alaska'da hava sahası kapatılacak

ABD, Putin ve Trump'ın görüşeceği gün olarak açıklanan 15 Ağustos'ta, Alaska'nın Anchorage kentinin hava sahasını geçici olarak kapatacağını bildirdi. ABD havacılık yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşme öncesinde bu önlemi alacaklarını açıkladı.