Putin-Trump görüşmesinin perde arkası: 1,5 saat konuştular, telefonu aynı anda kapattılar

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NTV'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaştı. Uşakov, görüşmenin dostane ve yoğun bir atmosferde geçtiğini belirterek iki liderin konuşmayı sonlandırmakta acele etmediğini söyledi.

Uşakov, görüşmenin sonuna ilişkin, “Kimse telefonu ilk kapatan olmak istemedi. Sonunda ikisi birden, aynı anda kapattı” ifadelerini kullandı.

Trump'ın görüşme sırasında Putin ile akşam, gece ve ertesi gün de konuşmayı sürdürebileceğini söylediği aktarıldı.

Görüşmenin hazırlıkları doğum günü tebrikiyle başladı

Uşakov'un açıklamasına göre, telefon görüşmesinin hazırlıkları 7 Ekim'de ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapılan temasla başladı. Witkoff, Trump'ın yanı sıra kendisinin ve Jared Kushner'in de tebrik ve iyi dileklerini Putin'e iletti.

Trump'ın Putin'i doğum günü dolayısıyla bizzat aramak istemesi üzerine iki ülkenin programları ve saat farkı dikkate alınarak ortak bir takvim oluşturuldu. Putin'in 8 Ekim sabahında Türkmenistan'daki Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkması nedeniyle görüşme, Rus liderin dönüşünün ardından planlandı.

Trump'ın bazı programlarını ertelemesiyle telefon görüşmesi 9 Ekim'in geç saatlerinde gerçekleştirildi.

Trump, Putin'in doğum gününü kutlarken eşi Melania Trump'ın selamlarını da iletti. Putin ise ABD First Lady'sine, özellikle Ukrayna'daki çatışmalarda ailelerinden ayrı düşen çocukların yeniden bir araya getirilmesine yönelik insani yardım faaliyetleri nedeniyle teşekkür etti.

Melania Trump'ın insani yardım çalışmaları gündemdeydi

Putin'in, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle ailelerinden ayrı düşen çocukların birleştirilmesine yönelik çalışmalarda Melania Trump'ın katkılarına değindiği belirtildi.

Herson bölgesindeki Alyoşki kentindeki insani duruma ilişkin endişeler de görüşmede gündeme geldi. Bu kapsamda Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın Melania Trump'ın çalışma ekibiyle temaslarını sürdürmesi konusunda mutabakata varıldığı aktarıldı.

İki liderin ayrıca Rus buz hokeyi oyuncusu Alexander Ovechkin'in dünya buz hokeyine katkılarını da andığı bildirildi.

Putin'den Ukrayna müzakerelerine ilişkin mesaj

Telefon görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler oldu.

Uşakov'un aktardığına göre Putin, Rusya'nın savaş hedeflerinin değişmediğini belirtirken kalıcı barış için diplomatik çözüm arayışına açık olduklarını ifade etti.

Putin, daha önce gündeme gelen ve ABD ile Ukrayna'nın da katılımıyla Rusya Devlet Duması seçimlerinin hemen ardından yapılması öngörülen üçlü müzakerelere de değindi. Rus lider, seçim günü Moskova ve diğer kentlerle sandık kurullarına yönelik yoğun insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğini ve seçimlerin sabote edilmek istendiğini öne sürdü.

Putin, bu gelişmelerin müzakerelerin derhal yeniden başlatılması ihtimalini ortadan kaldırdığını savunarak görüşmelere ne zaman dönülebileceğinin değerlendirileceğini belirtti.

Trump'ın ise Putin'in mesajlarını Miami'de temaslarda bulunan Ukrayna heyetine ileteceğini söylediği aktarıldı.

Rus petrolünün ABD ve dünya piyasalarına arzı da konuşuldu

İki liderin görüşmesinde ekonomik konular ve Rus petrol ürünlerinin ABD ile küresel piyasalara arzını içeren girişimler de ele alındı.

Trump'ın Truth Social üzerinden paylaştığı takvim ve miktarlara ilişkin sorular üzerine Uşakov, Rusya Devlet Başkanı ve Enerji Bakanlığının daha önce yaptığı açıklamalara işaret etti. Uşakov, olası tavizlere ilişkin değerlendirmeyi ABD tarafının yapacağını söyledi.

Görüşmede petrol arzının yanı sıra küresel enerji piyasalarını etkileyen gelişmelerin de gündeme geldiği belirtildi.

İran dosyası masadaydı: Rusya'nın uranyum teklifi

Putin ile Trump, İran'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştüğünü ve Tahran ile Katar aracılığıyla dolaylı temasların sürdüğünü Trump'a aktardı.

Rus lider, yüksek oranda zenginleştirilmiş İran uranyumunun Rusya'ya nakledilmesine yönelik tekliflerinin geçerliliğini koruduğunu yineledi. Trump'ın da Moskova'nın bu süreçte üstlenebileceği rolü olumlu karşıladığı kaydedildi.

Putin ve Trump yüz yüze görüşecek mi?

İki liderin olası yüz yüze görüşmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Uşakov, Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne işaret etti.

Uşakov, Putin ve Trump'ın zirveye katılmaları halinde bir araya gelerek el sıkışma ve görüşme fırsatı bulabileceklerini ifade etti. Ancak açıklamada, iki lider arasında kesinleşmiş bir yüz yüze görüşme takvimi duyurulmadı.