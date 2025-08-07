  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin, Trump ile görüşmesi için BAE'nin uygun yerlerden biri olduğunu belirtti
Takip Et

Putin, Trump ile görüşmesi için BAE'nin uygun yerlerden biri olduğunu belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile görüşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin, Trump ile görüşmesi için BAE'nin uygun yerlerden biri olduğunu belirtti
Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırlarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde bir araya geleceğini belirten Putin, her iki tarafın da üst düzeydeki görüşmeye ilgi gösterdiğini söyledi.

Putin, zirvenin hangi ülkede gerçekleşeceği yönündeki soru üzerine, "Bu tür görüşmeleri organize etmeye yardımcı olmaya hazır pek çok dostumuz var. Bu dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz ancak burası uygun, oldukça uygun yerlerden biri olacak." yanıtını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Putin, bunun mümkün olduğunu ancak gerekli koşulların henüz oluşmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile dün başkent Moskova'da görüşmüştü.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını bildirmişti.

Japonya’da savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştüJaponya’da savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştüDünya
Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 7 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 7 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
ABD Başkanı Trump, ek vergilerin yürürlüğe girdiğini duyurduABD Başkanı Trump, ek vergilerin yürürlüğe girdiğini duyurduKüresel Ekonomi
Rekabet kızıştı, rakamlar yükseldi: Emekliye çift promosyon formülü geldiRekabet kızıştı, rakamlar yükseldi: Emekliye çift promosyon formülü geldiEkonomi

 

Dünya
Trump, Çinli şirketlerle bağlantısı nedeniyle Intel CEO'sunu istifaya çağırdı
Trump, Çinli şirketlerle bağlantısı nedeniyle Intel CEO'sunu istifaya çağırdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD’de
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD’de
Gazze'deki kıtlığı inkar etmişlerdi! Bild gazetesi, Alman Basın Konseyi'nin en çok kınadığı medya kurumu oldu
Bild gazetesi, Alman Basın Konseyi'nin en çok kınadığı medya kurumu oldu
Araştırma: İklim değişikliği Pakistan'da muson yağmurlarının şiddetini arttırdı
Araştırma: İklim değişikliği Pakistan'da muson yağmurlarının şiddetini arttırdı
Fransa'da 16 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın henüz kontrol altına alınamadı
Fransa'da 16 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın henüz kontrol altına alınamadı
İsrail'in hava yolu şirketi El Al, protesto sonrasında Paris'teki ofisini boşaltıyor
İsrail'in hava yolu şirketi El Al, protesto sonrasında Paris'teki ofisini boşaltıyor