  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin: Trump ile tünelin sonundaki ışık belirdi
Takip Et

Putin: Trump ile tünelin sonundaki ışık belirdi

ABD ile atılan ilk adımların, ilişkilerin tekrar kurulmasında başlangıç olabileceğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum." ifadesini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin: Trump ile tünelin sonundaki ışık belirdi
Takip Et

Putin, Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki kapalı şehir olarak bilinen Sarov'daki Rusya Federal Nükleer Merkezi'nde konuştu.

"Temaslar devam ediyor"

Trump ile Alaska eyaletinde verimli bir toplantı yaptıklarını anlatan Putin, "Bakanlıklarımız ve şirketlerimiz düzeyinde temaslar devam ediyor. Atılan ilk adımların, ilişkilerimizin tam anlamıyla iyileşmesinin sadece başlangıcı olduğuna inanıyorum." dedi.

İlişkilerdeki seyrin, Batılı ülkelere bağlı olduğuna işaret eden Putin, "ABD ile ilişkilerimize gelince, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra son derece düşük bir seviyedeler. Ancak Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum." dedi.

Putin, Ukrayna'daki savaşı başlatanın Rusya olmadığını, savaşın Donbas bölgesine yönelik saldırılarla başladığını söyledi.

Rusya'nın savunma kabiliyetiyle ilgili konuların önemli oranda ülkenin kuzeyindeki sularla bağlantı olduğunun altını çizen Putin, Rus denizaltılarının söz konusu bölgelerde radardan kaybolarak gezebilmesini "stratejik avantaj" olarak nitelendirdi.

Putin, ABD ile Alaska ve Arktik bölgesinde işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini de dile getirdi.

Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 281’e yükseldiGazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 281’e yükseldiDünya
Gazze "açlıktan" ölüyor: 2 aylık Rasil bebek yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiGazze "açlıktan" ölüyor: 2 aylık Rasil bebek yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiDünya
UAEA: Çernobil çevresinde çok sayıda patlama kaydedildiUAEA: Çernobil çevresinde çok sayıda patlama kaydedildiDünya

 

Dünya
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki kıtlık ile ilgili açıklama
Çelik halat koptu, köprü çöktü: Çok sayıda can kaybı ve kayıp var! İşte çökme anı (Video)
Çelik halat koptu, köprü çöktü: Çok sayıda can kaybı ve kayıp var! İşte çökme anı
İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz
İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz
El Salvador'da 6 büyüklüğünde deprem
El Salvador'da 6 büyüklüğünde deprem
Tayland 200 bin turiste bedava iç hat uçuş hediyesi vermeyi planlıyor
Tayland 200 bin turiste bedava iç hat uçuş hediyesi vermeyi planlıyor
Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 281’e yükseldi
Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 281’e yükseldi