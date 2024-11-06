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Putin Trump'ı tebrik edecek mi? Kremlin'den net açıklama geldi!

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferini ilan etmesinin ardından Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Rusya’ya karşı düşmanca bir tavır sergilediğini hatırlatarak, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump’ı tebrik etmeyi planlamadığını ifade etti. Peskov, "Unutulmamalı ki burada, hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşta yer alan bir hasım devlet söz konusu” dedi.

Haber Merkezi
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Putin Trump'ı tebrik edecek mi? Kremlin'den net açıklama geldi!
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

"Seçimden dolayı tebrik etme planı yok"

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ı tebrik edip etmeyeceğine yönelik sorulan soruya, “Başkanın (Putin'in) Trump'ı seçimden dolayı tebrik etme planı yok. Burada hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşa müdahil olan bir hasım ülke söz konusu olduğunu unutmayalım” şeklinde cevap verdi.

"İlişkilerin daha kötüye gitmesi imkansız"

Putin'in Trump'ı tebrik etmemesi halinde Rusya-ABD ilişkilerin daha da zarar görüp görmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, “İlişkilerin daha kötüye gitmesi neredeyse imkansız. İlişkiler tarihin en düşük seviyesinde ve ilişkilerin geleceği yeni ABD yönetimine bağlı” ifadelerini kullandı.

Peskov, “Başkanın (Putin'in) ilk tepkisiyle ilgili söyleyecek bir şey yok. Washington'dan gelen verileri iletiyoruz” dedi.

"Putin diyaloğa açık"

Ukrayna'daki savaşın çözümü için Putin'in Donald Trump ile telefon görüşmesin hazır olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Peskov, “Bunu bize sormayın. Size Putin'in sözlerini, temaslara ve diyaloğa olan açıklığını hatırlatırım. Bu bizim tutarlı duruşumuz tüm dünyada iyi biliniyor. Gerisi için somut eylemleri bekleyelim" şeklinde konuştu. ABD'nin Ukrayna politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğine dair Moskova'nın öngörülerinin olup olmadığı sorulan Peskov, “ABD, dış politikasında değişikliğe gidebilir. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Ocak ayındaki yemin töreninden sonra görebiliriz” dedi.

"Çatışma bir gecede bitmez"

Trump'ın Ukrayna'daki savaşı bir gecede sona erdirebileceğine dair daha önce yaptığı açıklamaya da değinen Peskov, “ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkı sunacak güçte olduğunu defalarca söyledik. Ancak elbette bunu bir gecede yapmak imkansız” diye konuştu.

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