Putin, Trump'ın çağrısına yanıt verdi: Teslim olurlarsa canları bağışlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik çağrısını anlayışla karşıladıklarını belirterek, "Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır." dedi. Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik bugünkü çağrısını değerlendiren Putin, "Ukraynalı savaşçıların işgal bölgesindeki sivil nüfusa karşı çok sayıda suç işlediğine dikkat çekiyoruz" diye konuştu.

Silah bırakıp teslim olurlarsa hayatları garanti altına alınacak

Rusya'nın söz konusu suçları terör kapsamında değerlendirdiğine işaret eden Putin, şöyle devam etti: "Aynı zamanda, Trump'ın bu askerlerle ilgili insani düşünceler çağrısını anlayışla karşılıyoruz. Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır. Uluslararası hukuk normlarına ve Rus yasalarına uygun olarak onurlu muamele görecekler."

Putin, Ukrayna yönetimine de çağrıda bulunarak "ABD Başkanı'nın çağrısının etkin bir şekilde uygulanması için Ukrayna yönetiminin, askeri birliklerine silahlarını bırakmalarını ve savaş esiri olarak teslim olmalarını emretmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy: 30 günlük şartsız tam geçici ateşkes önerisini destekledik

Suudi Arabistan’da Ukraynalı ve ABD’li ekipler arasında yapılan görüşmeler hakkında konuştuklarnı kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "ABD'nin havada, denizde ve karada 30 günlük şartsız tam geçici ateşkes önerisini destekledik. Adil ve kalıcı bir barışa yönelik ilk adımlar, savaş esirlerinin ve sivillerin serbest bırakılmasının yanı sıra sınır dışı edilen Ukraynalı çocukların geri dönüşünü de içermelidir" ifadelerini kullandı.

"Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor"

Ukrayna’nın barış istediğine vurgu yapan Zelenskiy, "Ukrayna bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınmıyor. Tüm dünya barış istiyor. Ancak sadece Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor, bunun yerine savaşı uzatacak şartlar arıyor. Barış yönünde adımlar atmalı ve savaşın hala devam etmesinin tek nedeni üzerinde baskı kurmalıyız" açıklamasını yaptı.

"Dünya, Rusya'nın kasıtlı olarak sadece süreci zorlaştıran şartlar oluşturduğunu görüyor"

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin ile de görüştüğünü bildirdi. Zelenskiy, Vatikan’ın Rusya'daki hapishane ve kamplarda tutulan Ukraynalıların bir listesini aldığını belirterek, "Onların serbest bırakılması için desteğinize güveniyoruz. Tutukluların değişimi ve 30 günlük şartsız geçici ateşkes, bizi adil ve kalıcı bir barışa önemli ölçüde yaklaştırabilecek ilk hızlı adımlardır. Ukrayna bu adımları atmaya hazır çünkü Ukrayna halkı barışı herkesten çok istiyor. Bu arada dünya, savaşın devam etmesini ve diplomasinin çökmesini isteyen tek taraf Rusya olduğu için, Rusya'nın kasıtlı olarak sadece süreci zorlaştıran ve sürüncemede bırakan şartlar oluşturduğunu görüyor" dedi.

Vatikan'ın sesinin barışa giden yolda çok önemli olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ortak hedefimiz doğrultusunda çaba sarf etmeye hazır olduğunuz için minnettarım. Ukrayna ve barış için ettiğiniz dualar için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.