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Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle Moskova'da görüştü
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i başkent Moskova'da kabul etti.

Görüşmenin başında Putin, Witkoff ile Kushner'i Moskova'da ağırlamaktan memnun olduğunu belirterek, "Bugün ele alacağımız durum basit değil. Görüşmeye başlamadan önce Trump'a şükranlarımı ve en iyi dileklerimi iletmenizi rica ederim." ifadesini kullandı.