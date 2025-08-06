  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi
Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi
Takip Et

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Witkoff’un başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda görüştüğü bildirildi.

Gündeminin Ukrayna savaşı olduğu görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü.Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump'ın temsilcisi Witkoff ile bir araya geldi - Resim : 1

"Diyalog galip gelecektir"

Moskova ziyaretinde Witkoff’a eşlik eden Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, “Witkoff’un Moskova ziyaretinin başarılı geçmesi yönündeki nazik dilekler için herkese teşekkür ederim. Diyalog galip gelecektir.” ifadelerini kullandı.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos’a işaret etmişti. Rusya’nın anlaşamaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu'ndaki 3 grup, AB'yi Gazze'deki soykırımı sona erdirmeye çağırdıAvrupa Parlamentosu'ndaki 3 grup, AB'yi Gazze'deki soykırımı sona erdirmeye çağırdıDünya
ABD Dışişleri Bakanlığı: SDF’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu destekliyoruzABD Dışişleri Bakanlığı: SDF’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu destekliyoruzDünya
Brezilya, ABD'nin gümrük vergilerine karşı tüm kaynaklarını kullanacakBrezilya, ABD'nin gümrük vergilerine karşı tüm kaynaklarını kullanacakDünya

 

 

Dünya
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki yemin ederek göreve başladı
Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki yemin ederek göreve başladı
Avrupa Parlamentosu'ndaki 3 grup, AB'yi Gazze'deki soykırımı sona erdirmeye çağırdı
Avrupa Parlamentosu'ndaki 3 grup, AB'yi Gazze'deki soykırımı sona erdirmeye çağırdı
Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, hastaneye kaldırıldı
Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola, hastaneye kaldırıldı
Brezilya, ABD'nin gümrük vergilerine karşı tüm kaynaklarını kullanacak
Brezilya, ABD'nin gümrük vergilerine karşı tüm kaynaklarını kullanacak
Irak Petrol Bakanı: Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün ya da yarın başlayacak
Irak Petrol Bakanı: Ceyhan üzerinden petrol ihracatı bugün ya da yarın başlayacak
Fransa'da hız sınırını aşan sürücünün cezası, eşini doğuma yetiştirmeye çalıştığı için iptal edildi
Fransa'da hız sınırını aşan sürücünün cezası, eşini doğuma yetiştirmeye çalıştığı için iptal edildi