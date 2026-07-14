Putin: Ukrayna'nın saldırılarına misliyle yanıt vereceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya Halk Cephesi Hareketi tarafından başkent Moskova'da düzenlenen özel bir programa ve sergiye katıldığı bildirildi.

Putin, burada Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki petrol rafinerilerini hedef almasına ilişkin açıklamada bulundu. Enerji sektörünün temelinin sağlam olduğunu kaydeden Putin, “Her zaman misilleme yapacağız. Yanıtımız çok daha güçlü olacak. Düşman bunu gelecekte daha fazla hissedecek” ifadelerini kullandı.

Putin, Batı dünyasının topyekun bir şekilde Rusya ile mücadele içinde olduğunu söyleyerek, bu baskılara rağmen ülke ekonomisini büyütmeye ve Rus ordusunu modern silahlarla yenilemeye kararlılıkla devam ettiklerini aktardı.

Ukrayna ordusunun son dönemde Rusya içlerindeki petrol rafinerileri ile akaryakıt depolarını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına da değinen Putin, "Bizim yanıtımız onlarınkinden çok daha güçlü ve yıkıcı olacak. Düşman bunu şu an zaten hissediyor, gelecekte ise çok daha fazla hissedecek. Rusya'nın enerji sektörünün temeli son derece sağlam ve çok güçlü. Onlar bize petrol ürünleriyle ilgili bazı ufak sorunlar yaratıyor olabilirler ancak bu durumun zamanla tamamen düzeleceğini düşünüyorum” diye konuştu.