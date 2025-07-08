Putin ülkenin yeni Ulaştırma Bakanı'nı atadı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in imzasını taşıyan kararnameyle Nikitin'in resmen Rusya Ulaştırma Bakanı görevine getirildiği bildirildi.

Rusya'da dün görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un aracında ölü bulunduğu bildirilmiş ve intihar ettiği öne sürülmüştü.

Starovoyt'un yerine atanan Nikitin, bir dönem Rusya Stratejik Girişimler Ajansına başkanlık yaptı.

Ekim 2017 ile Şubat 2024 tarihlerinde Novgorod Bölgesi Valiliği yapan Nikitin, şubattan bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak görev üstleniyordu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Kremlin Sarayı'nda Nikitin'i kabul etmişti.