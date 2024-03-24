Putin ve Aliyev, Moskova'daki terör saldırısını görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Putin'i telefonla arayarak "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Aliyev, saldırıyı kınadığını belirterek ülkesi ve halkının, bu ağır dönemde Rusya ve Rus halkının yanında olduğunu kaydetti.

Putin de taziye ve sergilediği dayanışma için Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev ve Putin, terörle mücadelede ortak çabaların gelecekte de sürdürüleceğini vurguladı.