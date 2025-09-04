Putin ve Şi'nin açık kalan mikrofondaki konuşması gündemde: Organ nakliyle ölümsüzlüğe ulaşabiliriz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Pekin’deki askeri geçit töreni sırasında organ nakilleri ve uzun yaşam üzerine yaptıkları özel sohbet, Çin devlet televizyonunun canlı yayınında duyuldu.

BBC'de yer alan habere göre Putin’in, biyoteknolojideki yeniliklerin insan ömrünü uzatabileceğini ve hatta “ölümsüzlüğün mümkün olabileceğini” söylediği iddia edildi. Şi’nin çevirmeni de, “Geçmişte 70 yaşını geçen azdı, bugün 70 yaşında olan çocuktur deniyor” ifadelerini aktardı.

Ardından Putin’in tercümanı, “Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli nakledilebilir, insanlar daha genç kalabilir, hatta ölümsüzlüğe ulaşılabilir” sözlerini çevirdi.

Şi’nin tercümanı ise “Tahminlere göre bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşamak mümkün olabilir” dedi.

Kremlin’den benzer açıklama

Putin daha sonra Rus medyasına yaptığı açıklamada da benzer görüşleri yineledi. Devlet ajansı TASS’a konuşan Rus lider, “Modern tedavi yöntemleri, organ nakilleri gibi cerrahi uygulamalar sayesinde insanlar daha uzun süre aktif bir yaşam sürebilir” dedi.

Zafer Günü’nde güç gösterisi

Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın 80. yıl dönümünde düzenlediği görkemli törenle nükleer füzeler de dahil olmak üzere geniş bir silah yelpazesini sergiledi. Şi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Putin ile birlikte Tiananmen Meydanı’nda yürüyerek Batı’ya karşı alternatif bir blok mesajı verdi.

Törene ayrıca İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Vietnam’dan Luong Cuong ve Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa gibi isimler de katıldı.

Trump: ABD'ye karşı kurduğunuz komploda başarılar

ABD Başkanı Donald Trump ise aynı gün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Şi’yi, Rusya ve Kuzey Kore liderleriyle ABD’ye karşı komplo kurmakla suçladı. Trump, “Vladimir Putin ve Kim Jong-un’a en içten selamlarımı iletin, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı kurduğunuz komploda başarılar” ifadelerini kullandı.