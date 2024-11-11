Putin ve Trump, Ukrayna konusunda görüştü mü? Kremlin'den açıklama geldi!

Kremlin, ikinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in perşembe günü bir telefon görüşmesi yaptığı ve Trump'ın Putin'den Ukrayna'daki savaşı tırmandırmamasını istediği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Putin'in basın sözcüsü Dimitry Peskov, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herhangi bir görüşme olmadı," dedi ve bu bilginin "tamamen uydurma" olduğunu vurguladı.

"Bu (iddia), artık bazen oldukça saygın yayınlarda bile yayınlanan bilgilerin kalitesinin en açık göstergesi. Gerçekle hiçbir şekilde örtüşmüyor," diye ekledi.

Washington Post, üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştiğini bildirdi.

Haberde, Trump'ın Putin'i Amerika'nın "Avrupa'daki büyük askeri varlığı" konusunda uyardığı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada itidal çağrısında bulunduğu belirtildi. Haberde Trump'ın Ukrayna'daki savaşı "yakında" çözmek için ikili arasında bir görüşme yapmak istediğini ifade ettiği de belirtildi.

Washington Post haberle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Trump daha önce seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki savaşı "24 saat içinde" sona erdireceğini söyleyerek övünmüş ancak bunu nasıl başaracağına dair detay vermemişti.

Putin, Trump'ı övmüştü

Putin geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, Trump'ı seçim zaferinden dolayı kutlamış ve temmuz ayında Pennsylvania'da düzenlenen bir mitingde kendisine yönelik suikast girişimi sırasında Trump'ın gösterdiği cesareti övmüştü.

Putin, "Kendisini çok doğru bir şekilde, cesur bir adam olarak ortaya koydu," dedi.

Rus lider, Trump'ın savaşı sona erdirebileceği iddiasını memnuniyetle karşıladığını ancak Trump'ın somut önerilerinin ne olduğunu bilmediğini de sözlerine ekledi.

Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından Peskov, Moskova'nın ABD'yi hala "dost olmayan" bir ülke olarak gördüğünü ve Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihin en düşük noktasında olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Trump'ın Putin'e dostça yaklaştığı biliniyor. Trump 2016'da seçildiğinde Moskova, Trump'ın ülkeye yönelik yaptırımları kaldıracağını umuyordu. Ancak o zamandan bu yana Putin, Trump'ın ilk döneminde Rusya'ya karşı en ağır yaptırımların uygulandığını defalarca dile getirdi.

Kiev iddiayı reddediyor

Washington Post ayrıca, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın telefon görüşmesinden haberdar olduğunu ve görüşmenin gerçekleşmesine itiraz etmediğini iddia etti ki Kiev Dışişleri Bakanlığı'ndan Reuters'a yapılan açıklamada bu iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy çarşamba günü Trump ile bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Zelenskiy, Trump'ı arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. İkilinin ne konuştuğu bilinmemekle birlikte, SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya Starlink uydu internet platformuna erişim sağladığı için teşekkür ettiği bildirildi.

Trump'ın seçilmesi ABD'nin Ukrayna'ya yönelik dış politikasında bir değişime işaret edebilir. ABD'nin dış çatışmalara müdahil olmasına temkinli yaklaşan Trump, daha önce paranın ülke içinde harcanmasının daha iyi olacağını belirtmişti.

Görevdeki ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü Trump ile Oval Ofis'te bir araya gelerek iktidar değişimini görüşecek ve yeni başkana Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar hakkında bilgi verecek.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan CBS'e yaptığı açıklamada, "Başkan Biden önümüzdeki 70 gün boyunca Kongre'ye ve yeni yönetime ABD'nin Ukrayna'dan uzaklaşmaması gerektiğini, Ukrayna'dan uzaklaşmanın Avrupa'da daha fazla istikrarsızlık anlamına geldiğini anlatma fırsatına sahip olacak" dedi.