Putin, Xi Jinping'i Moskova'ya davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce Çin'in üst düzey diplomatı Wang Yi ile Kremlin'de bir araya geldi. Wang Yi görüşmesi sırasında Putin Çin lideri Xi Jinping'den "dostum" diye bahsetti.

İlişkilerimiz Batı'nın baskılarına dayandı

Times'ın haberine göre Wang Yi, Rusya cumhurbaşkanına "İlişkilerimiz uluslararası toplumdan gelen baskıya dayandı ve çok istikrarlı bir şekilde gelişiyor" dedi.

Wang Yi, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin, Rusya ile birlikte, büyük güçler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki olumlu gidişatı korumak için çaba gösterme taahhüdünü sürdürüyor" dedi. Çin'in Rusya ile olan ilişkilerini geliştirmek için çaba gösterdiğini ifade etti

Putin, Wang Yi'ye Xi Jinping'in bu baharda Moskova'yı ziyaret etmesini beklediğini söyledi.

Putin, "İlişkilerimizin gelişmesine ek bir ivme kazandıracak yüz yüze görüşmeler yoluyla planlarımızı gerçekleştireceğimizi umuyoruz" dedi.