Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 150 yaşına kadar yaşama arzusu duyduğunu söyledi. Rus medyasında yer alan haberlere göre Rus lider, 150 yılın bile kendisi için yeterli olmayacağının altını çizdi.

"Yaşam süresini muhtemelen 150 yıla uzatabiliriz"

Moskova'da düzenlenen "Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk" konferansı sırasında gelen bir soruyu yanıtlayan Putin "Yaşam süresini muhtemelen 150 yıla uzatabiliriz. Ama para gibi bu da kesinlikle yeterli olmazdı. Asıl soru ne kadar uzun yaşadığın değil; nasıl, neden ve ne için yaşadığın" dedi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre Putin, yıllık sağlık kontrolünü de tamamladığını ifade etti. Neredeyse iki gün boyunca doktorların kendisini incelediğini anlatan Putin, sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping eylül ayının başlarında Çin'de düzenlenen askeri törende insan yaşamının uzunluğu hakkında konuşurken yakalanmıştı.

Şi'nin Putin'e "Eskiden insanlar 70'ini anca görürdü. Bugünlerde 70 yaşında çocuk sayılıyorsun" dediği öğrenilirken Rus liderin de "Biyoteknolojinin gelişmesiyle insan organları sürekli nakledilebiyor ve insanlar giderek daha genç kalabiliyor, hatta ölümsüzlük bile bulunabilir" yanıtını verdiği görülmüştü.

Daha sonra Çinli liderin "Tahminlere göre bu asır, yaşam süresini 150 yaşına kadar uzatma şansımız var" dediği aktarılmıştı.