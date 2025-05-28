  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı
Takip Et

Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da başlayan 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu'na görüntülü mesaj gönderdi. Putin mesajında, yeni küresel güvenlik mimarisinin eşit ve bölünmez olması gerektiğini belirterek, "Tüm devletler, güvenlikleriyle ilgili garantilere sahip olmalı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı
Takip Et

Putin, başkent Moskova’da başlayan 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu'na görüntülü mesaj gönderdi.

Forumun önemine işaret eden Putin, forumun ana konusunun yeni küresel güvenlik mimarisinin inşası olduğuna dikkati çekti.

"Yeni küresel güvenlik mimarisinde tüm devletler, güvenlikleriyle ilgili garantilere sahip olmalı"

Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı. Tüm devletler, güvenlikleriyle ilgili garantilere sahip olmalı. Ancak bu garantiler, diğer ülkelerin güvenlik ve çıkarları pahasına olmamalı. Rusya, bu konuda ilkeli yaklaşıma sahip ve bu yaklaşım değişmez."

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) gibi platformların güvenlik sisteminin kurulması için temel olabileceğini söyleyen Putin, Avrasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması ve bölgenin ekonomi, sosyal ve kültür alanlarında gelişmesinin önemini vurguladı.

Putin, forumun, uluslararası barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik yaklaşımların geliştirilmesini sağlayacağına ve tüm ülkeler ve halkların yararına olacak diyaloğu teşvik edeceğine yönelik umudunu paylaştı.

Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağızRusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağızDünya
Macron, Filistin Devleti'nin tanınmasına yeni bir ivme kazandırmak istiyorMacron, Filistin Devleti'nin tanınmasına yeni bir ivme kazandırmak istiyorDünya

 

Dünya
Yunanistan'da işçi krizi: Sezona 80 bin personel eksiğiyle giriyor
Yunanistan'da işçi krizi: Sezona 80 bin personel eksiğiyle giriyor
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
Rusya'dan Trump'a "üçüncü dünya savaşı" uyarısı
İtalya: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil
İtalya: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması kabul edilebilir bir seçenek değil
Almanya mültecilerin aile birleşimini askıya almaya hazırlanıyor
Almanya mültecilerin aile birleşimini askıya almaya hazırlanıyor
Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi
Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına: Can kaybı 25’e yükseldi
Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız
Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız