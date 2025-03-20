Putin'den Ahmed Şara'ya mektup: İş birliğine hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya, ülkedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarını desteklediğini ve Moskova'nın iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirten bir mesaj iletti.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bir mesaj gönderdiğini duyurdu.
"İşbirliğine hazırız"
Bu mesajda Putin, Suriye'yi istikrara kavuşturma çabaları ile Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti. Putin ayrıca, Suriye yönetimiyle iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.
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