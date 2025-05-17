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Putin’den Arktik hamlesi: Enerji, turizm ve altyapı yatırımları başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Arktik bölgesinde enerji ve turizm odaklı dev yatırımlar için talimat verdi.

Haber Merkezi
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Putin’den Arktik hamlesi: Enerji, turizm ve altyapı yatırımları başlıyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Arktik planı hız kazanıyor. 2030’a kadar tamamlanacak gaz boru hattı, nükleer buzkıran gemileri ve turizm projeleri ve Kuzey Deniz Yolu’nu küresel nakliye merkezi haline getirmeyi hedefleyen planıyla Rusya yatırımlara ağırlık verecek. 

Putin talimatı verdi

Putin, Rus hükümetine, Arktik bölgesinde enerji, turizm ve altyapı yatırımlarının yapılması talimatını verdi. Kremlin, Putin'in Arktik bölgesine yönelik yatırımlarla ilgili hükümete verdiği talimatları yayımladı.

Doğal gaz boru hattı için Gazprom görevlendirildi

Buna göre, "Volhov-Murmansk" doğal gaz boru hattının 2030'a kadar tamamlanması planlandı. Projede hükümetin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom görevlendirildi.

Nükleer buzkıran gemisi inşa edilecek

Hükümete, 2026'ya kadar iki nükleer buzkıran gemisinin inşasına başlanması talimatı verilirken, Arktik bölgesinin geliştirilmesi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile birlikte bir yatırım fonu kurulması planlanıyor.

Arktik'te dev yatırımlar yolda

Putin, Arktik'te turizm bölgelerine yönelik çalışma yapılması talimatı da verdi. Kuzey Deniz Yolu üzerinden nakliye projelerine ilişkin yabancı şirketlerle çalışmalar da yapılacak.

Arktik bölgesi kıyılarının yaklaşık yarısını kontrol eden Rusya, aynı zamanda bölgedeki petrol ve doğal gaz rezervlerinin önemli oranda sahibi konumunda.

Küresel nakliye merkezi hedefi

Son yıllarda Kuzey Buz Denizi'ni kaplayan buz tabakasının hissedilir şekilde incelmesiyle bölgedeki gemi faaliyetleri artarken, Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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