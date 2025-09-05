  1. Ekonomim
  3. Putin’den Batılı ülkelere uyarı: Ukrayna’daki tüm birlikler Rusya için meşru hedef
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme ihtimaline ilişkin uyarıda bulunarak, “Rusya, Ukrayna’daki tüm askeri hedefleri meşru sayacaktır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok’ta gerçekleştirilen 10. Doğu Ekonomi Forumu’nda konuştu.

Fransa’nın başkenti Paris’teki toplantıda 26 ülkenin Ukrayna’ya güvenlik garantisi vermesini eleştiren Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığına tepki göstererek, “Ukrayna’ya konuşlanacak tüm birlikler meşru hedef olarak kabul edilecektir” ifadelerini kullandı.

"Trump ile henüz konuşmadık ama diyaloğa açığız"

Putin, Ukrayna ile müzakere görüşmelerine ilişkin ise, "Ukrayna ile zirveye hazırız, lütfen Rusya'ya gelin bunun için en iyi yer Moskova. Rusya, Moskova'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin güvenliğini sağlayacak. Buna hazırız." diye konuştu.ABD Başkanı Donald Trump'la henüz konuşmadıklarını söyleyen Rus lider, "Trump ile henüz konuşmadık ama diyaloğa açığız." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın NATO'ya üye olması mümkün değil"

Putin ayrıca, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının mümkün olmadığını" vurgulayarak, Ukrayna'nın AB'ye potansiyel üyeliğinin ise yasal hak olduğunu söyledi.

