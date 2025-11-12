  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin'den Citigroup'un banka satışına onay
Takip Et

Putin'den Citigroup'un banka satışına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Citigroup’un Rusya’daki bankasını Renaissance Capital’e satmasına izin verdiğini doğrulayan başkanlık kararnamesini yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin'den Citigroup'un banka satışına onay
Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Citigroup’un ülke içindeki bankasını Rus Renaissance Capital’e satmasına izin verdi.

Hükümet Çarşamba günü bu satışa izin veren imzalı bir başkanlık kararnamesi yayımladı. Kararnamede satışla ilgili başka bir bilgi yer almıyor.

Citigroup Ağustos 2022'de Rusya'nın Ukranya'yı işgalinin ardından bankayı satamadığından dolayı faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Citigroup sözcüsü, Rusya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden gelen duyuruyu doğruladı. Renaissance Capital temsilcisi ise bu konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Putin Ocak ayı sonunda Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakini Ermenistan merkezli Balchug Capital'e satmasına izin vermişti. Ayrıca Putin, Aralık 2024'te Natixis'in ülkedeki varlığının satışına izin veren bir kararname de imzalamıştı.

Dünya
Amerikalılar Suriye'ye yerleşirken...
Amerikalılar Suriye'ye yerleşirken...
ABD'de kapanmayı bitirecek oylamaya saatler kaldı
ABD'de kapanmayı bitirecek oylamaya saatler kaldı
UAEA: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının durumu teyit edilemiyor
UAEA: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının durumu teyit edilemiyor
Kritik eşik aşıldı: Dünyada 16 noktada açlık krizi derinleşti
Kritik eşik aşıldı: Dünyada 16 noktada açlık krizi derinleşti
Beyaz Saray'da ilginç diyalog: ABD Başkanı, Şara'ya "Kaç eşin var?" diye sordu
ABD Başkanı Trump, Şara'ya "Kaç eşin var?" diye sordu
Irak seçimlerinde katılım oranı yüzde 56 olarak kaydedildi
Irak seçimlerinde katılım oranı yüzde 56 olarak kaydedildi