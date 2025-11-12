Putin'den Citigroup'un banka satışına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Citigroup’un ülke içindeki bankasını Rus Renaissance Capital’e satmasına izin verdi.

Hükümet Çarşamba günü bu satışa izin veren imzalı bir başkanlık kararnamesi yayımladı. Kararnamede satışla ilgili başka bir bilgi yer almıyor.

Citigroup Ağustos 2022'de Rusya'nın Ukranya'yı işgalinin ardından bankayı satamadığından dolayı faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Citigroup sözcüsü, Rusya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden gelen duyuruyu doğruladı. Renaissance Capital temsilcisi ise bu konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Putin Ocak ayı sonunda Goldman Sachs'ın Rusya'daki iştirakini Ermenistan merkezli Balchug Capital'e satmasına izin vermişti. Ayrıca Putin, Aralık 2024'te Natixis'in ülkedeki varlığının satışına izin veren bir kararname de imzalamıştı.