Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Minnettarım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin, İran'da halkın rejimin etrafında kenetlendiğini belirterek, “Düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramalıyız” dedi.

İran'ın barışçıl nükleer enerjiye sahip olma hakkı olduğunu kaydeden Putin, ABD ve İsrail ile temas halinde olduklarını vurguladı. Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a teşekkür

Putin, Ukrayna Savaşı ve Batı ile yaşanan gerilime de değinerek, İstanbul müzakereleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu bildirdi.