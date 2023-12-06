Putin'den gövde gösterisi: BAE yolculuğuna 4 savaş uçağı eşlik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yolculuğu sırasında füze yüklü 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti. Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre; Putin’in içerisinde bulunduğu Il-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Putin’in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S savaş uçaklarının, R-73 ve R-77 tipi hava hava füzelerini taşıdığı görüldü. Rus savaş uçakları, Putin’in yolculuğuna başkent Abu Dabi’ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; çeşitli sınıflardaki havacılık silahlarına sahip Su-35S’lerin, uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi. Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

Sukhoi Su-35'in özellikleri

Rusya Federasyonu merkezli Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-35 Çok Amaçlı Avcı Uçağı, ilk uçuşunu 28 Temmuz 1998 tarihinde gerçekleştirdi.

Sovyetler Birliği’nin ünlü savaş uçağı Su-27 üzerinden geliştirilen Su-35, NATO tarafından “Flanker-E” ve Batı ülkeleri tarafından ise “Super Flanker” olarak adlandırılıyor.

Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri’nin halihazırda en teknolojik savaş uçakları arasında yer alan Su-35; karbon-fiber, alüminyum ve titanyum alaşımlardan yapıldı. 4++ veya 4.5 nesil olarak nitelendirilen uçak, ilk uçuşundan tam 11 sene sonra Rus Hava Kuvvetleri’nden ilk siparişini aldı. Su-35, teknolojik açıdan 4’üncü nesil MiG-29 ile 5’inci nesil Su-57 arasında yer alıyor.

Her biri 14.500kgf’lik çift turbofan motora sahip olan Su-35; tek kişilik mürettebata, azami 34.500 kilogram kalkış ağırlığına, 8.000 kilogram silah kapasitesine, 18 kilometre servis irtifasına ve 1.580 kilometre (deniz seviyesinde, Mach 0.7) uçuş menziline sahip. Azami 2.25 Mach hıza ulaşabilen uçak, 9G’ye kadar olan manevraları gerçekleştiriyor. Düşük radar izine (Stealth değil) sahip Su-35, yakıt ikmali ile 10 saate kadar havada kalabiliyor.