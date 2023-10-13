Putin'den İsrail'e Leningrad'lı mesaj

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “İsrail tarihte görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya. Sadece ölçek olarak değil, yapılma şekliyle, sertliğiyle de.” ifadelerini kullandı.

Her şeyin adının doğru konulması gerektiğine işaret eden Putin, “İsrail buna geniş çaplı ve oldukça acımasız yöntemlerle karşılık veriyor. Elbette olayların mantığını anlıyoruz, ama her iki taraftaki tüm acılara rağmen sivil halkı da düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

Gazze ablukasına "Leningrad kuşatması" benzetmesi

ABD’de bile artık duruma yönelik değerlendirmeler olduğuna dikkati çeken Putin, “Olayların gelişimi için, İkinci Dünya Savaşı sırasında Leningrad'ın kuşatılması sırasında olduğu gibi, Gazze Şeridi'ne ilişkin olarak aynı türden askeri ve askeri olmayan önlemlerin alınabileceği fikri de dahil olmak üzere çeşitli seçenekler ortaya çıkıyor. Ancak bunun neyle bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Ve bence bu kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

Putin, diğer yandan İsrail'in güvenliğini sağlama ve bu güvenliği garanti etme hakkına da sahip olduğunu belirterek, bu durumdan çıkış yolunun bulunması gerektiğini ifade etti. Putin, bunun arabuluculuk çabaları sonucunda başarılabileceğini dile getirdi.