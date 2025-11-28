Putin'den KDV hamlesi: Kararnameyi imzaladı

  1. Ekonomim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki KDV oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 20'den yüzde 22'ye yükselecek, sosyal açıdan önemli sayılan ürünlerde ise yüzde 10 seviyesinde kalmaya devam edecek.

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkede bütçe açığı artan harcamalarla yılın ilk 10 ayında 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 51,9 milyar dolar) ulaştı.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.

Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını önemli oranda kaybetmesine yol açtı.

