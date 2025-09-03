Putin, Zelensky ile görüşme şartını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye "hazır" olduğunu açıkladı. Putin, "Zelenski, Moskova'ya gelsin görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var" dedi.

Görüşme için şartını bildirdi

Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulanan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Putin, "Hazırlıklar iyi yapılmış olursa ben de Zelenski ile görüşmeye hazırım" dedi. Ancak Putin, görüşme için Zelenski'nin Moskova'ya gelmesi şartını da koştu.

Sağduyu vurgusu

Her ülkenin kendi garantörünü seçmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Putin "Bu, Ukrayna için de Rusya için de geçerli" vurgusu yaparak Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşı olduklarını bir kez daha hatırlattı.

Putin açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sağduyu hakim olursa, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmada anlaşabiliriz"