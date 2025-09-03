  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Putin, Zelensky ile görüşme şartını açıkladı
Takip Et

Putin, Zelensky ile görüşme şartını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Zelenskiy ile görüşmeye hazırım. Ama onunla görüşmenin bir anlamı var mı?" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Putin, Zelensky ile görüşme şartını açıkladı
Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye "hazır" olduğunu açıkladı. Putin, "Zelenski, Moskova'ya gelsin görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var" dedi.

Görüşme için şartını bildirdi

Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulanan Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Putin, "Hazırlıklar iyi yapılmış olursa ben de Zelenski ile görüşmeye hazırım" dedi. Ancak Putin, görüşme için Zelenski'nin Moskova'ya gelmesi şartını da koştu.

Sağduyu vurgusu

Her ülkenin kendi garantörünü seçmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Putin "Bu, Ukrayna için de Rusya için de geçerli" vurgusu yaparak Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşı olduklarını bir kez daha hatırlattı.

Putin açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sağduyu hakim olursa, Ukrayna'daki çatışmayı sonlandırmada anlaşabiliriz"

Bloomberg: Devlet bankaları 2 günde 5 milyar dolar sattıBloomberg: Devlet bankaları 2 günde 5 milyar dolar sattıEkonomi

 

Bakan Şimşek: Yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara gerilediBakan Şimşek: Yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara gerilediEkonomi

 

Dünya
Sahte astronot uzayda mahsur kaldım yalanıyla vatandaşı dolandırdı!
Sahte astronot uzayda mahsur kaldım yalanıyla vatandaşı dolandırdı!
Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı
Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı
Kremlin, Putin'in ABD'ye karşı komplo kurduğu iddialarını yalanladı
Kremlin, Putin'in ABD'ye karşı komplo kurduğu iddialarını yalanladı
Kim Jong Un’un 12 yaşındaki kızı Pekin’de: Babasına eşlik ettiği ilk yurt dışı ziyareti
Kim Jong Un’un 12 yaşındaki kızı Pekin’de: Babasına eşlik ettiği ilk yurt dışı ziyareti
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeyi sürdürüyor
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeyi sürdürüyor
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyoruz
NATO: Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyoruz