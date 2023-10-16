Putin'den Ortadoğu liderleriyle telefon diplomasisi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in bazı Orta Doğu liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerde tırmanan İsrail-Filistin çatışmasının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların geniş çaplı bir şekilde tırmanması, sivil kayıpların felaket düzeyinde artması ve Gazze Şeridi'nde derinleşen insani krizle ilgili derin endişe dile getirildi. İhtiyacı olan herkese acil yardım sağlanması amacıyla ateşkesin hızla sağlanması konusunda fikir birliğine varıldı." denildi.

Gazze'deki insani durumun da istişare edildiğine değinilen açıklamada, "Putin, Gazze'deki insani durumun aciliyetini, ilaç, gıda ve diğer hayati ürünlerin acilen ulaştırılması için şeride yönelik ablukanın kaldırılması gerektiğini vurgulayan görüş ve değerlendirmeleri dinledi. Çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaline ilişkin ciddi endişeler de dile getirildi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Putin'in, sivillere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tansiyondaki benzeri görülmemiş tırmanışın, Orta Doğu'daki çözüm sürecinde uzun süredir devam eden çıkmazdan kaynaklandığı konusunda fikir birliği bulunmaktadır. Bu bağlamda Putin, Filistin sorununa uluslararası yasal temelde uzun vadeli ve adil bir çözüme ulaşmak için İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi sürecin yeniden başlatılması yönündeki ilkeli tutumunu yineledi." denildi.

Putin, Netanyahu'ya sivilleri mağdur eden eylemleri kınadığını bildirdi

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir görüşme yaparak, sivil halkı mağdur eden her türlü eylemin güçlü bir şekilde reddedildiğini ve kınandığını bildirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre görüşmede, Filistin-İsrail çatışmasının keskin bir şekilde tırmanmasının sonucu olarak ortaya çıkan kriz durumuna odaklanıldı.

Ölen İsraillilerin ailelerine ve yakınlarına içten taziye ileten Putin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivil halkı mağdur eden her türlü eylemin güçlü bir şekilde reddedildiğini ve kınandığını vurguladı.

Rusya'nın Gazze Şeridi'ndeki durumu normalleştirmeye, şiddetin daha fazla tırmanmasını ve insani bir felaketi önlemeye yönelik attığı adımlar hakkında Netanyahu’ya bilgi veren Putin, özellikle Filistin, Mısır, İran ve Suriye liderleriyle bugünkü telefon temaslarının önemli noktalarını aktardı.

Görüşmede, Rusya'nın, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirme, siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl bir çözüm amaçlı çalışmalar yürütmeye devam etme konusunda hazır olduğu teyit edildi.

İsrail tarafında ise görüşmenin gerçekleştiğine dair bir cümle açıklama yapıldı ancak içeriğine dair bilgi verilmedi.