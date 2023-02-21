Putin'den "START" tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Kiev’e düzenlediği sürpriz ziyarette Ukrayna’ya tam destek sözü vermesinin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Savaşın 2. yıldönümünde yol haritasını paylaşan Putin'in konuşmasında en dikkat çeken başlık START hakkında verdiği karar oldu.

Dünya'nın en büyük iki nükleer gücü Rusya ve ABD arasında imzalanan, ikilinin stratejik nükleer silahlarını sınırlandırmasını amaçlayan START programı 2011 yılında yürürlüğe girmiş ve 2026'ya kadar devam edecekti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise bugün yaptığı açıklamada anlaşmayı askıya aldıklarını belirtti.

Nükleer koz masaya kondu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) katılımını askıya aldıklarını açıkladı. Nükleer bir tehdit olarak değerlendirilen açıklamaya NATO ve ABD cephesinden yanıt gecikmedi.

Savaşın Rusya için adım adım ve hedefler doğrultusunda gittiğini vurgulayan Putin, NATO’nun Rusya’yı çevrelemek istediğini ancak Rusya’nın buna izin vermeyeceğini söyledi.

ABD ve NATO, hedeflerinin Rusya'nın stratejik yenilgisi olduğunu açıkça söylediğini bildiren Putin, "Karada konuşlanmış yeni stratejik füze sistemlerinin muharebeye hazır duruma geçmesi konusunda geçen hafta kararname imzaladım." ifadelerini kullandı.

ABD'yi savaşı küresel bir çatışmaya sürüklediği konusunda uyaran Putin, Rusya'nın Moskova ile Washington arasındaki son büyük silah kontrolü anlaşması olan START Anlaşması'na katılımı askıya aldığını söyledi.

NATO’dan STAR kararına tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Yeni START anlaşmasına katılımını askıya almasını tüm silah kontrol mimarisinin çökmesi olarak değerlendirerek Rusya'ya kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO karargahında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yeni START anlaşmasını askıya alma kararını değerlendiren Stoltenberg, bu karardan üzüntü duyduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Son yıllarda Rusya kilit önemdeki silah kontrolü anlaşmalarını ihlal etti veya bunlardan ayrıldı. Yeni START hakkındaki bugünkü kararla tüm silah kontrol mimarisi çökmüştür. Rusya'ya kararını gözden geçirmesini ve mevcut anlaşmalara saygı göstermesini kuvvetle tavsiye ediyorum." dedi.

Putin, bugünkü konuşmasında, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söylemişti.

“Talihsiz” bir karar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya’nın START hakkında verdiği karara dair yaptığı açıklamada, Rusya'nın nükleer silahların kontrolü anlaşmasına katılımı askıya alma kararının sorumsuzca olduğunu ve ABD'nin Moskova'nın gerçekte ne yaptığını dikkatle izleyeceğini söyledi.

Blinken Atina'da gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya'nın katılımı askıya aldığını açıklaması son derece talihsiz ve sorumsuzdur." "Rusya'nın gerçekte ne yaptığını dikkatle izleyeceğiz. Elbette her halükarda kendi ülkemizin ve müttefiklerimizin güvenliği için uygun şekilde konumlandığımızdan emin olacağız."

Yaptığı açıklamalarda START müzakerelerinin tekrar başlaması için kapıyı açık bırakan Blinken, "Dünyada veya ilişkimizde olup bitenlerden bağımsız olarak, Rusya ile stratejik silah sınırlamaları hakkında her an konuşmaya hazırız" dedi.

Dünyanın en büyük iki nükleer gücün sorumlu davranmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

"Nükleer testlere hazırız"

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'nın silahlandırılması için 150 milyar dolardan fazla harcama yaptığını vurgulayarak "Kıyaslamak gerekirse Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre G7 ülkeleri 2020 ve 2021'de dünyanın en yoksul ülkelerini desteklemek için 60 milyar dolar ayırmıştı." diye konuştu.

Ukrayna yönetiminin, ulusal çıkarları yerine üçüncü ülkelerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini anlatan Putin, "Ukrayna'ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız. Batı, Ukrayna'yı hem bir poligon hem de Rusya'ya karşı bir koçbaşı olarak kullanıyor. 1930'larda da şimdi de planlar hep aynı, Doğu'ya doğru doğrudan saldırganlık. Avrupa'da yabancı ellerle bir savaş çıkartmak ve rakipleri bertaraf etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Washington'daki bazı politikacıların, ABD'nin yeni tür nükleer silahların test edilmesi olasılığını şimdiden düşündüklerine işaret eden Putin, "Bu durumda, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rosatom, Rus nükleer silahlarını test etmeye hazır olmalıdırlar. Elbette bunu ilk yapan biz olmayacağız ancak ABD testler yaparsa, biz de yaparız. Hiç kimse küresel stratejik eşitliğin yok edilebileceği gibi tehlikeli bir yanılsamaya kapılmamalıdır." dedi.

Geleneksel aile değerlerine yönelik Batılı ülkelerde yaşanan gelişmelere tepki gösteren Putin, "Kendi insanlarına yaptıklarına bakın, aileyi, kültürel ve ulusal kimliği yok ediyorlar. Pedofili dahil çocuk istismarı hayatlarının normali haline geliyor ve papazlar aynı cinsiyetten evlilikleri kutsamak zorunda kalıyor." dedi.

Yetişkin insanların hayat tarzlarına karışmayı kimsenin planlamadığını belirterek "Ancak dünya dinlerinin kutsal kitaplarına bakın. Ailenin bir erkek ve bir kadının birliği olduğu da dahil olmak üzere her şeyi yazıyorlar ancak bu kutsal metinler bile artık sorgulanıyor." ifadelerini kullandı.

Savaşı Batı başlattı

Konuşmasında savaşın sorumlusu olarak batılı ülkeleri işaret eden Putin, Batı ve Amerika’nın sınırsız güç arzusunun bu savaşa sebep olduğunu söyledi. Rusya karşıtı hamlelerin savaşı kızıştırmaktan ve global bir krize döndürmekten başka bir şeye yaramayacağını belirten Putin savaş alanında Rusya’nın yenilmez bir güç olduğunun altını çizdi.

Ülkesinin barışın daimi bir savunucu olduğunu söyleyen Putin barışın Rus topraklarına yeniden gelmesi için her şeyi yapacaklarını belirtti. Rus halkının büyük çoğunluğunun hükümetin aldığı kararları desteklediğini ifade eden Rusya Devlet Başkanı mevcuttaki “yerel savaşın” batı tarafından ekonomik bir harbe dönüştürüldüğünü söyledi.

Uygulanan ambargolara rağmen Rus ekonomisindeki direncin batıya sert bir cevap niteliğinde olduğunu söylen Putin “Rusya ekonomisi batıda düşündüklerinden çok daha güçlü olduğunu kanıtladı” dedi.